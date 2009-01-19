Банки Великобритании снова поддержат

Банки Великобритании могут получить дополнительное финансирование от правительства страны. Однако, произойдет это лишь в том случае, если деньги будут выданы заемщикам. Как передает агентство Associated Press , об этом сообщил премьер-министр Гордон БРАУН.

Напомним, находясь на пути из египетского города Шарм-эш-Шейх в Иерусалим, британский премьер заявил, что объявит о новых правительственных мерах по поддержке британских банков 19 января 2009г. Подробности будущего государственного плана не сообщаются, однако ранее в британских СМИ появилась информация о том, что правительство страны готово предоставить от 100 до 200 млрд фунтов стерлингов (150-295 млрд долл.) для поддержки банков Royal Bank of Scotland Plc. и Lloyds Banking Group Plc.

В свою очередь министр финансов Великобритании Алистер ДАРЛИНГ уточнил, что с банками будут заключены соглашения о расходовании полученных средств в помощь заемщикам.

Отметим, осенью п.г. британское правительство было вынуждено выделить значительные средства для спасения крупнейших банков страны, которые оказались не готовы к мировому кризису. Одно время речь шла даже о национализации банков, однако позже от этой идеи было решено отказаться. Впрочем, по словам депутата британского парламента от Лейбористской партии, национализация по-прежнему не исключена.