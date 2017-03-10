ЮАР снова стала крупнейшей экономикой Африки

ЮАР вернула себе звание крупнейшей страны Африки по ВВП, а вот Нигерия лишилась первенства из-за рецессии и девальвации нацвалюты на фоне низких цен на нефть, сообщает Росбалт со ссылкой на The Financial Times.

"Решающим фактором стал реальный курс нигерийской найры к доллару США, поскольку южноафриканский рэнд более стабилен. Официальный курс за прошлый год упал с 199 за доллар до 305. Однако экономист Capital Economics по странам Африки Джон Эшборн отмечает, что этот уровень не соответствует реалиям: по данным AbokiFX, показывающей средний курс в обменниках нигерийской столицы, более точным будет 460 найр за доллар", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в таком случае с учетом разницы в темпах инфляции двух стран и ряда других факторов ЮАР вернулась на первое место в III квартале прошлого года и, скорее всего, сохранит его в этом году.

Если использовать официальный курс Нигерия остается лидером с ожидаемым ВВП в текущем году около 410 миллиардов долларов против 354 миллиардов долларов у ЮАР.

В апреле 2014 года Нигерия объявила об итогах статистического пересмотра, согласно которым объем ее ВВП в 2013 году составил 509 миллиардов долларов - почти вдвое больше, чем считалось ранее. Экономика ЮАР тогда составляла 372 миллиарда долларов, и Нигерия заняла первое место в Африке по этому показателю.

В 2014 году разрыв увеличился: нигерийский ВВП вырос до 568 миллиардов долларов, южноафриканский — снизился до 352 миллиардов долларов из-за слабого роста и падения рэнда к доллару. Аналитики были уверены, что Нигерия останется лидером по объемам ВВП, в первую очередь из-за большего населения (187 миллионов человек в Нигерии против 55 миллионов в ЮАР) и более быстрого роста его численности.