Межбанк: торги по доллару открылись снижением котировок

В связи с празднованием в США Дня Мартина Лютера Кинга торги по доллару будут проходить валютированием ТОМ (от анг. tomorrow - "завтра", то есть котировки устанавливаются, но сделки будут проводиться только завтра).

Как сообщает финансовая компания “ИнтерБизнесКонсалтинг”, на межбанковском валютном рынке Украины торги на ТОМ’е по доллару США открылись снижением котировок – 8,1200/8,3800 грн./долл., цены на российскую валюту упали – 0,2380/0,2520 грн., котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7820/11,1580 грн. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли - 1,3296/1,32998 (в пятницу - 1,3196/1,3198).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с продажей долларов на аукционе с ценой отсечения 7,9000.