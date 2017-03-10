Украина завершила пятый раунд переговоров о создании ЗСТ с Израилем - торгпред

Украина завершила пятый раунд переговоров о создании зоны свободной торговли с Израилем, в рамках которого был достигнут большой прогресс.

Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Twitter.

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"Завершили пятый раунд переговоров о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем. Большой прогресс, ожидаем следующего раунда", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина 8 марта начала пятый раунд переговоров о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Израилем и рассчитывает до конца 2017 года заключить соглашение.

В конце января текущего года в Киеве прошел IV раунд переговоров между Украиной и Государством Израиль о заключении Соглашения о зоне свободной торговли. В рамках этого раунда стороны ставили целью достигнуть общего видения и согласовать общие подходы к торговым преференциям для сельскохозяйственных и промышленных групп товаров.

Украина рассматривает Израиль как перспективного торгового и инвестиционного партнера в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, промышленность, ІТ, туризм и других. Комментируя ход переговоров, Микольская отмечала, что говорить о сроках завершения переговоров пока рано, однако налаженный диалог весьма результативен и интенсивен.

По данным Минэкономразвития, основными статьями украинского экспорта в Государство Израиль являются зерновые культуры – 44,1%, черные металлы – 26,4%, продукция пищевой промышленности – 9,8%. Основные статьи импорта из Израиля в Украину – продукция нефтехимии (41,4%), химическая продукция (17,4%), пластмассы и полимерные материалы (7,1%).