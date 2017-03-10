Кабмин завершает работу над законопроектом о Службе финрасследований - премьер

Кабинет министров Украины завершает работу над законопроектом о Службе финансовых расследований и готов обсудить свое видение документа с народными депутатами. Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Мы завершаем работу над законопроектом по Службе финансовых расследований. Мы хотим отменить существование таких служб, как налоговая милиция - она будет в стадии ликвидации, подразделение национальной полиции и экономическое подразделение СБУ. Ликвидация трех служб и создание одной эффективной службы, которая будет работать интеллектом, чтобы обеспечить интересы государства. Бизнес поддерживает инициативу, и сейчас мы над ней работаем, - сказал Грйосман. - Нам надо объединить наше видение и видение народных депутатов, нам нужен единый закон. Но задача одна - создать толерантную службу финрасследований".

Как сообщал УНИАН, с 1 января текущего года налоговая полиция в Украине де-юре оказалась вне закона, поскольку и в правительстве, и в парламенте рассчитывали принять закон о создании Службы финансовых расследований, которая аккумулировала бы функции контроля всех видов финансово-экономических операций в стране и позволила бы ликвидировать экономические подразделения в других ведомствах, включая МВД и СБУ.

Однако, несмотря на то, что концепция закона уже представлена, в окончательной редакции закон так и не был вынесен на рассмотрение парламента. Ряд парламентариев в начале февраля предложили восстановить полномочия налоговой полиции в рамках принятия закона о налогообложении наследства. 23 февраля проект закона с нормой о налоговой полиции был вынесен на рассмотрение парламента, однако правка о налоговой полиции не была поддержана в сессионном зале.