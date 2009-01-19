Запрет на работу гастарбайтеров продлен на 2009 год

Запрет для гастарбайтеров на работу в сфере розничной торговли вне магазинов, а также в области продаж в РФ алкогольной и фармацевтической продукции продлен на 2009 год.

Как следует из постановления кабинета министров от 31 декабря 2008 года, текст которого опубликован в понедельник, на 2009 год для трудовых мигрантов нулевая квота установлена в следующих сферах: розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво; розничная торговля фармацевтическими товарами; розничная торговля в палатках и на рынках; прочая розничная торговля вне магазинов. Нулевые квоты по данным категориям для гастарбайтеров действовали и в 2008 году. Хозяйствующим субъектам предписано привести численность иностранных работников в соответствие с постановлением, передает РИА Новости.