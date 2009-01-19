80% украинцев почувствовали на себе последствия финкризиса

78,5% украинцев почувствовали на себе последствия финансово-экономического кризиса.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом “Демократические инициативы” и фирмой “Юкрейниан социолоджи сервис”, которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции.

В частности, 32,7% опрошенных на вопрос “Почувствовали ли вы на себе лично последствия кризиса?” ответили “Да, и очень серьезно”. 45,8% опрошенных отметили, что почувствовали последствия кризиса в известной степени. 16,5% сказали, что не почувствовали последствий кризиса и 5% не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос был проведен 17-28 декабря, опрошено 2012 респондентов, погрешность выборки не превышает 2,2%.