Гривня укрепилась на межбанке

В пятницу, 10 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,78/26,828 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Читайте такжеНацбанк укрепил официальную гривню до 26,90 за доллар

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4082/28,4479 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4640/0,4652 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,8144 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 288 сделок на сумму 143,22 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 9 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,85/26,89 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3240/28,3635 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4643/0,4653 грн/рубль.