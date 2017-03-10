НБУ рассказал о перечне возможных санкций в отношении российских банков

Национальный банк Украины в случае подтверждения информации о принятии российскими банками при обслуживании клиентов паспортов непризнанных «ЛНР» и «ДНР» намерен предложить Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) применить санкции к материнским структурам представленных в Украине банков с государственным российским капиталом, чтобы предотвратить вывод этими банками средств путем возврата полученных от материнских структур займов и уплаты процентов по ним.

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Об этом по запросу УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ, отметив, что указанные ограничения направлены на защиту национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины и позволят защитить интересы украинских клиентов, при этом клиенты и вкладчики указанных банков в Украине будут обслуживаться в обычном режиме.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время регулятор направил официальные запросы в российские банки относительно обслуживания ими клиентов с использованием паспортов «ЛНР» и «ДНР» и в случае официального подтверждения этой информации обратится к секретарю СНБО Александру Турчинову с предложением о применении санкций к таким банкам.

Регулятор напомнил, что Украина жестко осудила указ президента РФ, предоставляющий российским банкам право обслуживать своих клиентов с использованием паспортов так называемых «ЛНР» и «ДНР», и назвала его одним из доказательств оккупации Россией украинских территорий.

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Как сообщал УНИАН, 7 марта в российских СМИ появилась информация о том, что российский «Сбербанк» готов к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ клиентов, которые предъявляют паспорта так называемых «ДНР» и «ЛНР», руководствуясь соответствующим указом президента России о признании этих документов.

В Национальном банке по запросу УНИАН сообщили, что банковские учреждения, которые работают в Украине, во время обслуживания клиентов не имеют права принимать у граждан паспорта так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Национальный банк отреагировать на заявление российского «Сбербанка» о начале приема фейковых документов «ЛНР/ДНР» и прекратить его деятельность в Украине.

«Сбербанк России», ключевым владельцем которого является центральный банк Российской Федерации, в комментарии УНИАН заявил, что строго соблюдает в своей работе международное законодательство и законодательство Украины.

Аналогичным образом УНИАН прокомментировали ситуацию и в дочернем банке российского «Сбербанка» в Украине, подчеркнув, что финучреждение работает в рамках правового поля страны и не принимает паспорта «ДНР» и «ЛНР».