Арбитраж в Гааге скоро вынесет решения еще по двум искам украинских компаний против РФ из-за аннексии Крыма

Как сообщает Global Arbitration Review, слушания по этим делам проходили примерно в то же время, что и по иску касательно Игоря Коломойского и аэропорта Бельбек, и иску ПриватБанка и ФК «Финилон» в июле прошлого года до третейского суда в составе Габриэль Кауфманн-Колер (Gabrielle Kaufmann-Kohler), Даниэля Прайса (Daniel Price) и Брижитт Стерн (Brigitte Stern).

Третий третейский суд в составе Андреса Риго Суреды (Andrés Rigo Sureda), Майкла Ризмана (Michael Reisman) и Рольфа Книпера (Rolf Knieper) сейчас рассматривает дело против России, возбужденное группой компаний по недвижимости, которую возглавляет компания Everest Estate. Это дело продвинулось меньше всех, т.к. судебное слушание состоялось в декабре.

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Интересы ПАО «Укрнафта», Stabil и Everest Estate также представляет международная фирма Hughes Hubbard & Reed без участия Hober.

Есть два других случая аналогичного характера, рассматриваемые Постоянной палатой третейского суда (ППТС) с участием различных юридических советников для заявителей и без участия России. Это – иск, поданный в 2015 году в отношении потерь в сфере недвижимости, который ведет компания под названием Lugzor, по которой в арбитражной базе Global Arbitration Review мало информации. Слушания по данному иску проводят Дональд Макрей (Donald McRae), Бруно Симма (Bruno Simma) и Эдуардо Зулета (Eduardo Zuleta). Юридические советники Lugzor - это команда из юридической фирмы Fieldfisher под руководством партнера Саймона Мура (Simon Moore), профессора Захари Дугласа Кью Си (Zachary Douglas QC) и Луиса Гонсалеса Гарсиа (Luis Gonzalez Garcia) из Matrix Chambers в Лондоне.

В начале 2016 года государственный коммерческий банк Украины «Ощадбанк» также направил уведомление об иске против России касательно потерь активов в Крыму, который представлен командой из Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan во главе с партнером Алексом Герби (Alex Gerbi) в Лондоне. В уведомлении не указано, какое учреждение будет управлять арбитражем.

В октябре прошлого года также стало известно, что государственная энергетическая компания «Нафтогаз» подала иск на сумму 2,6 млрд евро, который представляет команда из Covington & Burling во главе с партнером Марни Чиком (Marney Cheek) в Вашингтонt (Федеральный округ Колумбия). В связи с этим, число известных дел, связанных с аннексией Крыма, которые были поданы в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года (далее «Соглашение»), достигло восьми.

Все дела идут в соответствии с арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ 1976 года, который применялся к моменту вступления Соглашения в силу, что означает, что обе стороны должны дать согласие на публикацию последних решений. Учитывая неучастие России в деле, такое согласие представляется маловероятным.

Иск «Аэропорт Бельбек и Игорь Валериевич Коломойский против Российской Федерации» (дело ППТС № 2015-07) Иск «ПАО КБ «ПриватБанк» и Финансовая компания «Финилон» против Российской Федерации» (дело ППТС № AA568).

Как сообщал УНИАН, арбитраж в Гааге постановил, что Россия обязана защищать украинских инвесторов в аннексированном Крыму. Речь идет о делах от 2015 года: Игорь Коломойский и Аэропорт Бельбек против РФ, а также ПриватБанк и Финилон против РФ. Оба дела инициированы в рамках двустороннего инвестиционного договора. Арбитраж впервые распространяет действие такого договора на подобные обстоятельства. Обходя стороной вынесения решения о законности оккупации и аннексии, суд признает ее совершенным событием и предусматривает последствия по договору.