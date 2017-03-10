Поступления в сводный бюджет Украины с начала года выросли почти на 60%

Поступления в сводный бюджет Украины в январе-феврале 2017 года составили 131,9 миллиарда гривень, что на 48,5 миллиарда гривень, или на 58,1% выше показателя за аналогичный период 2016 года.

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Согласно сообщению пресс-службы Государственной фискальной службы Украины, 104,4 миллиарда гривень из общей суммы поступило в государственный бюджет, а 27,5 миллиарда гривень - в местные бюджеты.

По данным ГФС, в разрезе основных платежей в январе-феврале 2017 года прирост к соответствующему периоду 2016 был обеспечен по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров - рост на 44,5% (+10,5 миллиарда гривень), налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров с учетом бюджетного возмещения - в 2,6 раза (+11,4 миллиарда гривень), рентной плате за пользование недрами - на 64,3% (+4,6 миллиарда гривень), налогу и сбору с доходов физических лиц - на 27,5% (+2,2 миллиарда гривень), акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров - на 22,8% (+1,8 миллиарда гривень), налогу на прибыль предприятий - в 4,1 раза (+6,6 миллиарда гривень), ввозным пошлинам - на 9,6% (+0,3 миллиарда гривень), части чистой прибыли, изымаемой в госбюджет - в 2,9 раза (+1,4 миллиарда гривень).

Как сообщал УНИАН, поступления в сводный бюджет Украины за 2016 год составили 758,3 миллиарда гривень, что на 171,2 миллиарда гривень, или на 30%, больше показателя за 2015 год.