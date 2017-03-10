"Мы даем две недели вкладчикам забрать деньги": участники блокады заявили, что остановят работу "Сбербанка"

Штаб блокады зоны АТО намерен остановить работу "Сбербанка России в Украине" через 2 недели, если правительство самостоятельно не закроет этот банк.

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Об этом во время пресс-конференции о дальнейших намерениях штаба сообщил второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.

"Через две недели, если правительство не удосужится закрыть этот банк, мы его закроем сами по всем отделениям, которые есть в Украине", - заявил он.

"Мы даем две недели всем вкладчикам «Сбербанка России», чтобы они изъяли оттуда все свои средства. Мы поддерживаем министра Авакова, который заявил, что действия банка являются антиукраинскими и антизаконными", - сказал Виногородский, добавив, что правительство и силовые органы должны проконтролировать, чтобы средства из этого банка не ушли в страну-агрессор.

При этом, на вопрос журналиста о том, каким образом Штаб блокады АТО собирается закрыть отделения банка или остановить их работу, Виногородский сообщил, что пока не станет озвучивать детали.

Как сообщал УНИАН, 7 марта в российских СМИ появилась информация о том, что российский «Сбербанк» готов к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ клиентов, которые предъявляют «паспорта» так называемых «ДНР» и «ЛНР», руководствуясь соответствующим указом президента России о признании этих псевдодокументов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Национальный банк отреагировать на заявление российского «Сбербанка» о начале приема фейковых документов «ЛНР/ДНР» и прекратить его деятельность в Украине.

В Национальном банке по запросу УНИАН сообщили, что банковские учреждения, работающие в Украине, во время обслуживания клиентов не имеют права принимать у граждан «паспорта» так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Также в НБУ заявили, что в случае подтверждения информации о приеме «Сбербанком России» во время обслуживания клиентов паспортов непризнанных «ДНР» и «ЛНР» регулятор будет инициировать санкции Совета национальной безопасности и обороны к соответствующему дочернему банку в Украине.

Вместе с тем, сам «Сбербанк России», ключевым владельцем которого является центральный банк Российской Федерации, заявил о строгом соблюдении в своей работе международного законодательства и законодательства Украины.

10 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабмин готов принять все зависящие от него решения в отношении «Сбербанка России» в случае, если подтвердиться информация о финансировании через этот банк так называемых народных республик «ЛНР» и «ДНР».