Министр финансов рассказал, когда ожидает поступления четвертого транша от МВФ

Министерство финансов Украины ожидает поступления четвертого по счету кредитного транша в объеме 1 млрд долл. по утвержденной в марте 2015 года программе реформ с Международным валютным фондом через несколько дней после заседания Совета директоров Фонда, которое состоится 20 марта.

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Об этом сообщил журналистам глава Минфина Александр Данилюк.

«Заседание совета директоров МВФ назначено на 20 марта. Это означает, что после соответствующего решения транш поступит на протяжении нескольких дней», - сказал он.

Данилюк также отметил, что в меморандуме с МВФ нет вопроса поднятия пенсионного возраста в Украине, а есть вопрос создания сбалансированной пенсионной системы.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года - после более чем годового перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл. До конца 2016 года Украина рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл. и выполнила для этого ключевые условия, а именно - приняла госбюджет на 2017 год и провела национализацию крупнейшего в стране банка «ПриватБанк». Вместе с тем заседание Совета директоров по украинскому вопросу и выделение денег все время откладывалось.

В начале марта Украина и МВФ согласовали обновленный Меморандум о сотрудничестве. Как отмечал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ключевыми рекомендациями Международного валютного фонда к Украине будут проведение пенсионной реформы и введение оборота земель. Причем, в рамках пенсионной реформы Украина не брала на себя обязательств повышать пенсионный возраст.