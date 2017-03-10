Министр финансов рассказал, когда ожидает поступления четвертого транша от МВФ
Минфин ожидает поступления кредитного транша от МВФ через несколько дней после заседания Совета директоров Фонда.
Министерство финансов Украины ожидает поступления четвертого по счету кредитного транша в объеме 1 млрд долл. по утвержденной в марте 2015 года программе реформ с Международным валютным фондом через несколько дней после заседания Совета директоров Фонда, которое состоится 20 марта.
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Об этом сообщил журналистам глава Минфина Александр Данилюк.
«Заседание совета директоров МВФ назначено на 20 марта. Это означает, что после соответствующего решения транш поступит на протяжении нескольких дней», - сказал он.
Данилюк также отметил, что в меморандуме с МВФ нет вопроса поднятия пенсионного возраста в Украине, а есть вопрос создания сбалансированной пенсионной системы.
Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года - после более чем годового перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл. До конца 2016 года Украина рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл. и выполнила для этого ключевые условия, а именно - приняла госбюджет на 2017 год и провела национализацию крупнейшего в стране банка «ПриватБанк». Вместе с тем заседание Совета директоров по украинскому вопросу и выделение денег все время откладывалось.
В начале марта Украина и МВФ согласовали обновленный Меморандум о сотрудничестве. Как отмечал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ключевыми рекомендациями Международного валютного фонда к Украине будут проведение пенсионной реформы и введение оборота земель. Причем, в рамках пенсионной реформы Украина не брала на себя обязательств повышать пенсионный возраст.