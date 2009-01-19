Экономический рост в РФ составит 0-2%

В условиях кризиса темпы экономического роста России в 2009 году могут замедлиться до уровня 0-2%.

Об этом заявил министр финансов России Алексей Кудрин, выступая в Гонконге на открывшимся в понедельник Азиатском финансовом форуме, сообщает BBC.

"В прошлом году экономический рост России составил 6%. В 2009 году мы ожидаем положительное значение, но на уровне от нуля до 2%. Эти новые оценки связаны с оценкой мировой экономики и спроса на российский экспорт", - сказал он.

"Министр финансов также надеется, что инфляция в России в 2009 году составит около 13%. "Мы ожидали снижения этого показателя до 11%, но девальвация рубля будет влиять на рост цен на импортные товары", - рассказал Кудрин.

По данным Росстата, в 2008 году уровень инфляции составил 13,3%.

В июле 2008 года цены на нефть достигли исторического максимума - 147 долларов за баррель. Но с тех пор топливо подешевело более чем на 100 долларов. В понедельник баррель нефти стоил на Лондонской нефтяной бирже 45,9 долларов, на Нью-йоркской товарной бирже - 35,9 долларов.

Такая экономическая ситуация заставила российские власти приступить к "плавной девальвации рубля".

"Это создало новые ориентиры в экономике, и мы ожидаем, что они положительно скажутся на нашем спросе, платежном балансе", - отметил Кудрин.

Министр финансов считает, что среднегодовой курс национальной валюты в 2009 году составит 31,8 рубля за доллар, а нефти - 41 доллар за баррель.

По мнению главы министерства экономического развития Эльвиры Набиуллиной, в 2009 году курс доллара к рублю может составить 35,1.

Первоначально бюджет на 2009 рассчитывался, исходя из цены на нефть в 95 долларов за баррель. В декабре в основу базового прогноза была положена цена в 50 долларов за баррель. Потом Минэкономразвития и Минфин подготовили спрогнозировал стоимость нефти 41 доллар за баррель.

В понедельник на заседании президиум правительства России должен быть рассмотрен прогноз цены на российскую нефть и другие макроэкономические параметры, которые лягут в основу корректировки федерального бюджета на 2009 год.

По словам министра финансов, в 2009 году российский бюджет впервые за 10 лет будет дефицитным.

"В пик кризиса, который ожидается в 2009 году, мы готовы идти на дефицит бюджета и даже увеличивать дефицит бюджета", - пообещал министр финансов.

По его словам, правительство исходит из того, чтобы в 2010 году дефицит бюджета не превышал 4-5% ВВП, а начиная с 2011 года даже стал снижаться. Таким образом, дефицит бюджета может составить 1,5-2,5 трлн рублей.

"Конечно, дефицит бюджета - это новая реальность для России, но он должен быть умеренным", - подчеркнул Кудрин, добавив, что в ближайшее время правительство примет окончательное решение на этот счет.