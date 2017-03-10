НБУ купил у банков более 12 миллионов долларов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 10 марта, купил у банков 12,2 млн долл., или весь объем предложенной валюты.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,8367 грн/долл.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 13:00 установились на уровне 26,78/26,82 грн/долл.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу составил 26,8144 грн/долл.