Минфин готовит обновленную концепцию реформы ГФС

Министерство финансов Украины намерено в ближайшее время представить обновленную концепцию реформирования Государственной фискальной службы, которая будет содержать новый набор приоритетов и планов.

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Об этом сказал министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе Первого экономического форума в Киеве.

«В ближайшее время мы представим концепцию реформирования ГФС, которая пересматривает наши планы и приоритеты, которая позволит наверстать потерянное время», - сказал министр.

Он подчеркнул, что консультационную помощь в деталях этой реформы готовы предоставить Международный валютный фонд и таможенные и налоговые органы США.

Ранее глава правительства Владимир Гройсман отмечал, что Государственная фискальная служба должна работать максимально открыто, прозрачно, без какого-либо давления на бизнес.