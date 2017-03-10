Гривня "отвоевала" у доллара еще пару копеек

В пятницу, 10 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,76/26,80 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4351/28,4750 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4539/0,4549 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,8102 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 506 сделок на сумму 316,96 млн долл.

Как сообщал УНИАН, сегодня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,78/26,828 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4082/28,4479 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4640/0,4652 грн/рубль.