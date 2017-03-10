В Нацбанке объяснили, почему ускорился рост цен

Динамика потребительской инфляции в Украине в феврале подтверждает достижимость инфляционной цели Национального банка Украины по итогам 2017 года в пределах 8% плюс/минус 2 п.п.

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Об этом говорится в комментарии НБУ, переданном агентству УНИАН, относительно данных Государственной службы статистики об ускорении инфляции в Украине в феврале по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года до 14,2%.

По информации регулятора, рост цен прогнозируемо ускорился по большинству основных составляющих потребительской корзины на фоне увеличения производственных затрат и низкой базы сравнения.

В то же время, как отметили в НБУ, фактическая инфляция оказалась несколько ниже траектории прогноза благодаря высокому предложению отдельных товаров и улучшению ситуации на мировых товарных рынках, что укрепило гривню в феврале.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года ускорилась до 14,2%, по сравнению с январем - замедлилась до 1%. С начала года, по сравнению с декабрем, потребительские цены в Украине выросли на 2,1%.

Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1% и сохранил его на 2018 год на уровне 6%, что соответствует объявленным ранее целевым ориентирам на уровне 8% ± 2 п.п. и 6% ± 2 п.п. соответственно.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, экономика Украины в 2017 году продолжит тенденцию восстановления и рост ВВП может ускориться до 2,1%, промышленного производства – до 2,5%, в то время как инфляция замедлится до 10%.