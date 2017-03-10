Минфин высказался в поддержку желаний пострадавших от аннексии Крыма инвесторов против России - Данилюк

Об этом сообщил журналистам министр финансов Александр Данилюк на экономическом форуме в Киеве.

«Государство сейчас активно этим занимается», - сказал он, добавив: «Мы будем использовать все необходимые инструменты».

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Также глава Минфина отметил, что одной из функций будущей службы финансовых расследований, призванной заменить налоговую милицию, будет расследование злоупотреблений в банковском секторе для защиты вкладчиков и инвесторов.

Как сообщал УНИАН, международный арбитраж в Гааге 24 февраля постановил, что Россия обязана по двухстороннему инвестиционному договору защищать украинских инвесторов в аннексированном Крыму.

В частности, судьи признали принцип, что Россия может нести ответственность согласно двухстороннему инвестиционному договору между Украиной и РФ за нарушение прав инвесторов в Крыму в период после подписания Россией нормативных актов, которыми она включила эту спорную территорию в состав Федерации. Арбитраж впервые распространяет действие подобного договора на подобные обстоятельства. Иски касаются банковских инвестиций, а также инвестиций в аэропорт, в то время как Россия оспаривает юрисдикцию и не является на заседания арбитража. Речь идет о делах от 2015 года: Игорь Коломойский и аэропорт «Бельбек» против РФ, а также «ПриватБанк» и «Финилон» против РФ. Оба дела инициированы в рамках двухстороннего инвестиционного договора (ДИД). Позиция РФ в ходе рассмотрения заключалась в том, что ДИД не может являться основой для созыва арбитража по данным искам, а также в непризнании юрисдикции международного арбитражного трибунала в этих делах.