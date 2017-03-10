Нацбанк укрепил официальную гривню к доллару, но опустил к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2681.0151 (10 марта – 2690.8632)

100 EUR – 2843.4846 (10 марта – 2839.1298)

10 RUR – 4.5274 (10 марта – 4.5738)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 10 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,76/26,80 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4351/28,4750 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4539/0,4549 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,8102 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 506 сделок на сумму 316,96 млн долл.