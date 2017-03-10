Эксперт призвал выдвинуть ультиматум МВФ

Украина должна выдвинуть ультиматум МВФ, который предусматривает экстренный перезапуск экономики страны. Об этом написал Валерий Коновалюк, экономический эксперт, лидер ОО «Новая Украина».

По его словам, если МВФ действительно хочет помочь Украине и вернуть свои кредиты (как и декларирует), то должен быть заинтересован в построении сильной самодостаточной экономики страны.

«Вместе с экономистами, руководителями предприятий и лидерами профсоюзов мы предлагаем План перезапуска экономики. Возможность его реализации и должна стать нашим ультиматумом МВФ», – отметил Коновалюк.

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Он перечислил пять основных пунктов плана перезапуска экономики, который должен лечь в основу ультиматума фонду: поддержка национального производителя; госзаказы для украинских, а не зарубежных предприятий; рациональный государственный протекционизм; преференции производителям товаров с высокой добавленной стоимостью; а также реализация инфраструктурных проектов.

По словам эксперта, за все время отношений с МВФ выдвигал неприемлемые для Украины условия.

«За все время сотрудничества, фонд в одностороннем порядке диктует Украине условия: откажитесь от промышленности, продайте землю украинцев, уничтожьте малый и средний бизнес, взвинтите тарифы, повысьте пенсионный возраст и так далее. И правительство слепо следует требованиям. Министры поклоняются «культу карго»: ради очередного транша МВФ Кабмин готов снять последнюю рубашку с украинцев. Страна уверенно приближается к точке невозврата», – сообщил Коновалюк.

Остановить упадок экономики, по мнению Коновалюка, может новая индустриальная политика.

«Через год-два не останется ни работающих предприятий, ни актуальных специалистов, ни технологий. Тогда Украина будет обречена остаться (как и хотят многие иностранные советники) отсталой аграрной страной, нацией заробитчан и эмигрантов, с населением не более 30 миллионов человек. Украину спасет только новая индустриальная политика», – резюмировал Валерий Коновалюк.

Как известно, 4 марта 2017 Международный валютный фонд согласовал обновленный меморандум об экономической и финансовой политике Украины.