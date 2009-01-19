Спад экономики еврозоны продолжится до 2010 г.

ВВП 16 стран, использующих единую европейскую валюту евро, сократится в 2009 году на 1,9%. Как сообщает BBC о таком прогнозе заявили представители Еврокомиссии отметив, что экономический рост возобновится к 2010 году и составит 0,4%.

Прогнозируемый уровень инфляции в еврозоне составит 1% в этом году и 1,8% в следующем.

Предполагается, что безработица превысит 10% в 2010 году. В 2008 году в странах еврозоны работы не имели только 7,5% трудоспособного населения.

В Еврокомиссии надеются на возможность "создать условия для постепенного восстановления" экономики еврозоны во второй половине 2009 года.

Координатор ЕС по экономической политике Хоакин Алмуния в своем заявлении отметил, что этого возможно достичь благодаря реализации "мер по стабилизации финансовых рынков, облегчения монетарной политики и восстановления экономики".

Аналитик Сунил Карападиа из банка UBS считает обоснованным прогноз Еврокомиссии по сокращению экономики еврозоны в 2009 году.

Жиль Моэк из Bank of America напоминает, что предыдущий прогноз Еврокомиссии был более пессимистичен и предусматривал снижение ВВП стран еврозоны на 2,6% в 2009 году.

Согласно официальной статистике, еврозона находится в рецессии с сентября прошлого года.