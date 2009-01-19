Еще один российский банк потерял лицензию

Лицензию на осуществление банковских операций отозвал Банк России у пермского банка "Прикамье". Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России, - передают российские «Вести» http://www.vesti.ru/doc.html?id=243557&cid=6

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неспособностью кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

В связи с потерей ликвидности банк "Прикамье" не обеспечивал своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов. Руководители и акционеры банка не предприняли необходимые для восстановления его финансового положения меры и не устранили основания, обязывающие Банк России отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций, отмечено в сообщении.

Объем страхового возмещения вкладчикам пермского банка "Прикамье", лишившегося в понедельник лицензии, как ожидается, не превысит 50 миллионов рублей, сообщил журналистам в понедельник заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников. По его словам, банк работал только в Перми и не занимался активно привлечением средств граждан во вклады. Такую информацию обнародовало РИА Новости http://www.rian.ru/economy/20090119/159592599.html .