ГПУ: экс-директору "Укртрансхимаммиака" за растрату госимущества грозит до 12 лет с конфискацией

Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

"10 марта Бондику сообщено о подозрении в растрате госимущества в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", - сообщили в ГПУ.

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"Досудебным расследованием установлено, что Бондик, не имея на то реальной необходимости, несмотря на экономическую нецелесообразность и игнорируя имеющуюся доходность предприятия, 22 декабря 2010 года умышленно заключил от имени ГП "Укрхимтрансаммиак" с Амстердамским торговым банком договор о срочной кредитной линии на сумму 35 млн долларов по процентной ставке 8% с целью пополнения оборотных средств", - отметили в Генпрокуратуре.

Позже Бондик, не имея для того необходимости, без предварительного согласования Министерства финансов Украины и с целью сокрытия растраты средств по первому кредиту, 23 ноября 2011 года умышленно заключил от имени ГП "Укрхимтрансаммиак" с Амстердамским торговым банком второй договор о срочной кредитной линии на сумму уже 48,2 млн долларов за еще под большую процентную ставку - 9,25%, в том числе для погашения задолженности по предыдущему кредиту.

"В результате таких действий Бондика только за период с 1 января 2015 до 15 ноября 2016 года Амстердамском Торговом Банке безосновательно выплачено 2,3 млн долларов, что в соответствии с курсом НБУ составило 58,3 млн грн, в качестве процентов за пользование нецелесообразным и экономически необоснованным кредитом", - заявили в ГПУ.

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, привлечения всех виновных лиц к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенного ущерба.

Как сообщал УНИАН, 10 марта генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook написал, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему директору государственного предприятия «Укртрансхимаммиак» Виктору Бондику.

По его словам, ущерб предварительно составляет 2,3 млн долларов. Счета самого Бондика арестованы в Швейцарии, отметил генпрокурор.