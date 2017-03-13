В Украине неизвестные заблокировали работу десятков банкоматов российских банков (фото)

#RUSBANKOVER - такой тег изображен на наклейках, которыми были заклеены витражи и двери банков, а также сами банкоматы, говорится в сообщении на сайте пресс-центра НК "Азов".

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Отмечается, что эти банкоматы залили монтажной пеной, чтобы прекратить предоставление банковских услуг.

В "Азове" заявили, что борьба с российским влиянием в украинской банковской сфере в дальнейшем будет сопровождаться подобными радикальными действиями.

Напомним, 10 марта "Штаб блокады торговли с оккупантами" заявил, что намерен остановить работу "Сбербанка" в Украине через 2 недели, если правительство не закроет этот банк.