В Украине незначительно снизилась денежная база

Объем денежной базы в Украине в феврале по сравнению с январем снизился на 0,1% – до 361,483 млрд грн.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, объем наличности вне банков за этот период снизился на 1% - до 291,876 млрд грн, денежный агрегат М3 (монетарная масса) – на 0,6%, до 1,060 трлн грн.

Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 13,6% – до 381,575 млрд грн.