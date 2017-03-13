Банки должны НБУ 71 миллиард гривень рефинансирования

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 марта 2017 года составил 70,917 млрд грн, что на 1,2% ниже показателя на 1 февраля 2017 года.

Читайте такжеУкраинские банки в январе получили прибыль против убытка годом ранее

Как сообщается на сайте НБУ, с начала года, в январе-феврале, объем задолженности банков перед регулятором по рефинансированию сократился на 5,2%.

Также сообщается, что объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ снизился на 4,1% в феврале и на 14,5% с начала года - до 58,314 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед НБУ по кредитам рефинансирования на 1 января 2017 года составил 74,828 млрд грн, что на 31,031 млрд грн, или на 29,3%, ниже показателя на 1 января 2016 года.