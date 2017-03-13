МВФ подтвердил дату заседания Совета директоров по Украине

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд подтвердил дату заседания Совета директоров, на котором будет рассмотрена оценка экономической ситуации в нашей стране, а также будет утвержден Третий пересмотр программы реформ, одобренной в марте 2015 года.

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Как отмечается в опубликованном на сайте Фонда расписании заседаний, украинский вопрос будет рассмотрен 20 марта - как и сообщалось ранее.

Одобрение Третьего пересмотра предполагает также принятие решения о выделении нашей стране четвертого по счету программного транша кредита в размере 1 млрд долл. В случае, если решение будет положительным, средства поступят на счета Национального банка уже до конца следующей недели. Как ожидается, они пополнят золотовалютные резервы НБУ.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года - после более чем годового перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл. До конца 2016 года Украина рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл. и выполнила для этого ключевые условия, а именно - приняла госбюджет на 2017 год и провела национализацию крупнейшего в стране банка «ПриватБанк». Вместе с тем заседание Совета директоров по украинскому вопросу и выделение денег все время откладывалось.

В начале марта Украина и МВФ согласовали обновленный Меморандум о сотрудничестве. Как отмечал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ключевыми рекомендациями Международного валютного фонда к Украине будут проведение пенсионной реформы и введение оборота земель. Причем, в рамках пенсионной реформы Украина не брала на себя обязательств повышать пенсионный возраст. Кроме того, меморандум не содержит широко обсуждавшихся обязательств властей нашей страны, предусматривающих замораживание минимальной зарплаты сроком на три года и запрет на работу для пенсионеров.