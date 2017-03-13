Нацбанк отозвал валютную лицензию у компании "Тройка Капитал"

Национальный банк Украины отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у финансовой компании «Тройка Капитал».

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Как сообщается на сайте регулятора, соответствующее решение принято сегодня, 13 марта. Причины отзыва лицензии не сообщаются.

Справка УНИАН. Финансовая компания «Тройка Капитал» зарегистрирована в июне 2012 года и осуществляет деятельность по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных средств. Учредителями компании при ее создании были компания Unicom Finance Ltd (Сейшельские Острова) и гражданка Украины Лина Кириленко.