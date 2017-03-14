Куда инвестировать сбережения, чтобы деньги работали на Вас

Однако банковские депозиты так плотно засели в подсознании, что люди часто и не задумываются о том, что стоит пробовать и другие варианты увеличения сбережений.

Банк или не банк – вот в чем вопрос!

Несомненно, банковская система предлагает бесчисленное количество решений вопроса о капиталовложениях: вклады с разными условиями для разных групп населения, валютные вклады и депозиты.

Но есть одно но: к сожалению процентная ставка банка по вкладу ниже или равна текущему уровню инфляции, а соответственно нет смысла надеяться на прибыль. Это значит, что, либо Вы на выходе получите ту же сумму, что и вложили, либо увеличение будет настолько незначительным, что, с учетом уровня инфляции, и смысла во вкладе не было.

И есть второе но: после прошлогоднего банкопада, изрядно потрепавшего нервы многим украинцам, нести деньги снова на депозит просто страшно. Однако хранить деньги под матрацем тоже не вариант.

Как же получить прирост денежных средств, лежащих без дела? И тут следует вспомнить о важной сфере инвестирования: инвестиции в недвижимость. Причем более выгодной можно назвать покупку недвижимости, которая находится на этапе строительства, с последующей перепродажей после получения документов на готовое жилье.

Мы строили-строили и, наконец, построили

Сегодня Киев разрастается, выходя за имеющиеся пределы. Поэтому удачным вариантом будет покупка строящейся новостройки в пригороде Киева. В чем плюсы?

Если говорить вообще, то:

- Приобретение недвижимости на раннем этапе строительства однозначно принесет прибыль при дальнейшей ее перепродаже (по данным экспертов, прирост прибыли может составить до 40% годовых в гривне).

- Инвестиции в недвижимость довольно стабильны, поскольку не имеют зависимости от резких скачков стоимости активов.

- В случае если рыночные тенденции идут на спад, квартиру можно не перепродавать, а, например, сдавать в аренду.

- Еще один бонус – независимость такого вида инвестиций от уровня инфляции: в договоре сразу прописывается стоимость приобретаемого жилья, и никаких колебаний быть уже не может.

- Плюс – стоимость квартиры именно в строящемся доме будет увеличиваться по мере возведения здания, при том, что стоимость на вторичное жилье будет постепенно снижаться: дом будет стареть и ветшать, квартира будет нуждаться уже в капитальном ремонте

И несколько решающих аргументов

При выборе объекта инвестирования, следует обратить внимание на таких четыре фактора: надежность застройщика, месторасположение комплекса, сроки сдачи и стадию строительства.

Оптимально выбирать направления с минимальным кол-вом жилых комплексов, с невысокой плотностью застройки, с уже существующей инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.

Одним из наиболее соответствующих этим критериям комплексов является «Новая Конча-Заспа». Судите сами:

- инфраструктура с.Ходосовка является практически образцовой – есть большой ТРЦ «Мегамаркет», фитнес-клуб, Мануфактура – все это уже работает и находится в пешей доступности от жилых домов.

- Новообуховское направление является одним из самых транспортно доступных – отличная четырехполосная трасса, отсутствие светофоров. Всего 7 км от Киева.

- возможности инвестирования в строящиеся 6-ти и 9-ти этажные дома даст возможность уже к концу года вернуть вложенные деньги с увеличением до 40%. Нет проблем с продажей готового жилья, ведь конкуренции в этом направлении среди застройщиков нет.

Только в марте действует акционная цена 11 500 грн/м на квартиры в строящемся 9-ти этажном доме «Лион». Узнайте больше на сайте застройщика!