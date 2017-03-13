Фонд гарантирования предложил реструктуризацию заемщикам банка "Михайловский"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц определил условия реструктуризации кредитной задолженности физических лиц - заемщиков банка «Михайловский».

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Об этом говорится в сообщении на сайте фонда.

Согласно сообщению, период реструктуризации – с 19 мая 2016 года до 11 июля 2018 года, в течение срока реструктуризации не применяются штрафные санкции, предусмотренные кредитными договорами (штрафы, пени) и не начисляются и не взимаются определенные кредитным договорам комиссии и другие платежи, кроме процентов. Льготный период реструктуризации с 19 мая 2016 года по 19 мая 2017 года, в течение которого вся задолженность по кредитным договорам считается срочной, а проценты начисляются по стандартной процентной ставке и не применяются штрафные санкции. Процентная ставка по срочной задолженности (стандартная ставка) составит 3% в месяц (36% годовых); процентная ставка по просроченной задолженности - 5% в месяц (60% годовых).

«Утвержденные условия реструктуризации являются более благоприятными для заемщиков, поскольку не взимается плата за услуги, которые банком не предоставляются, но предусмотрены кредитным договорам, а именно - плата за обслуживание счета, комиссии, страховые платежи и т.д. Благодаря этому, совокупная стоимость кредита при реструктуризации составит от 36% до 60% годовых (по просроченной задолженности), в то время как при стандартных условиях предоставления кредитных продуктов банка такая плата достигала 85-95%, а в отдельных случаях и 220% годовых», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка «Михайловский» к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая 2016 года.

Накануне введения временной администрации банк «Михайловский» заключил договоры факторинга с финансовыми компаниями «Фагор» и «Плеяда», согласно которым уступил права требования по своим кредитам. Впоследствии Фонд гарантирования признал эти договоры ничтожными, однако указанные компании пытаются отстаивать свои интересы через суд.

12 августа 2016 года Нацполиция сообщила о вручении подозрения и аресте экс-главы правления банка «Михайловский» Игоря Дорошенко, который подозревается в хищении 870 млн грн и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.