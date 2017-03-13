Гривня торгуется на межбанке по 26,91 за доллар
13:17, 13 марта 2017Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4082/28,4479 грн/евро.
Иллюстрация REUTERS
В понедельник, 13 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,86/26,91 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4082/28,4479 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4640/0,4652 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 26,8819 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 56 сделок на сумму 27,08 млн долл
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