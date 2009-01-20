Доллар растет на фоне снижения фондовых рынков

Курс доллара на азиатских торгах во вторник рос к корзине основных мировых валют - на фоне снижения фондовых рынков, заставивших инвесторов искать надежное убежище для своих капиталов в стабильных валютах, а также благодаря мрачному прогнозу развития экономики еврозоны, данному накануне Еврокомиссией, передает Reuters.

Японский рынок акций снизился на 3% из-за боязни игроков идти на риск, потеряв высоту, набранную в ожидании инаугурации нового президента США Барака ОБАМЫ.

Евро продолжает падать после понижения рейтинга Испании международным агентством Standard & Poor`s и прогноза Еврокомиссии о сокращении экономики еврозоны в 2009 году на 1,9%.

Долларовый индекс, по которому можно судить об успехах американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют, прибавил 0,3% - до 85,402.

Курс евро к доллару упал более чем на 0,3% - до $1,2991/96 после того, как на электронных торгах EBS он коснулся шестинедельного минимума в 1,2988 долл.

Однако по отношению к иене доллар снижается: он подешевел более чем на 0,3% - до 90,13 единицы японской валюты.