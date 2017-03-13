Чистые международные резервы НБУ составляют $4 миллиарда

Чистые международные резервы Национального банка Украины в феврале выросли на 1,6% - до 4,072 млрд долл., сообщается на сайте регулятора.

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Согласно приведенным данным, с начала года, в январе-феврале, чистые международные резервы снизились на 3,6%.

По информации НБУ, официальные резервные активы выросли на 0,1% в феврале, но при этом сократились на 0,5% с начала года, - до 15,457 млрд долл.

При этом валовые резервные обязательства снизились на 0,4% в феврале, однако выросли на 0,6% с начала года - до 11,386 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в феврале выросли на 0,1% - до 15,460 млрд долл. на 1 марта 2017 года.