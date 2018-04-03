Гонтарева уходит

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева лично подтвердила, что слухи о ее возможной отставке, которые за два с половиной года каденции регулярно муссируются в средствах массовой информации, на сей раз не беспочвенны.

«Такое может быть», - сказала она на пресс-конференции, обещая предупредить о своей отставке заранее. «Официально Национальный банк за месяц подаст уведомление. Мы такое уведомление не делали, и все правление НБУ работает по-прежнему очень плотному графику», - отметила Гонтарева.

Не вдаваясь в подробности, можно предположить, что заслужившая, мягко говоря, противоречивые оценки украинцев глава НБУ устала и хочет на «заслуженный отдых». При этом, очевидно, что ее отставка будет не завтра и не через месяц, так как соответствующее уведомление еще не поступило, а по информации источников, график главного банкира расписан еще на несколько месяцев. Таким образом, время у президента Петра Порошенко, который согласно Конституции должен представить на утверждение Верховной Раде нового кандидата, пока есть.

Как прокомментировал УНИАН заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак, Рада запросто наберет необходимых 226 голосов за отставку Гонтаревой, однако будет ли такая поддержка у нового кандидата, зависит от конкретной личности. Тем не менее, во властных коридорах «гуляет» целый ряд имен.

Тень Яценюка

Одним из наиболее удобных кандидатов и для главы государства, и для парламента мог бы стать экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, который ведет активную общественно-политическую деятельность и явно имеет высокие политические амбиции.

Яценюк не является чужим для Нацбанка человеком: в 2003 году он занимал должность первого заместителя главы НБУ, а в 2004 году несколько месяцев исполнял обязанности руководителя этого регулятора.

Заместитель главы совета НБУ, почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов считает, что в случае назначения экс-премьера на этот пост он не будет принципиально менять политику центробанка, поскольку разбирается в экономике и поддерживает хорошие отношения с западными партнерами.

«Сегодняшние политики НБУ в целом справедливо поддерживаются ими и потому, я думаю, и Яценюк, и западные партнеры понимают, что этих политик нужно придерживаться и далее», - отмечает он.

Сам Яценюк в ответ на предположения СМИ напомнил, что уже возглавлял НБУ во время Оранжевой революции 2004 года и принимал «аполитичные» решения, благодаря чему центробанк смог остановить падение гривни и спасти банковскую систему. В то же время, он заявил, что не претендует на этот пост и считает необходимым назначить независимую фигуру, не связанную с какими-либо политическими силами.

Эксперты также не верят в готовность Яценюка вернуться на сопряженный с высокими репутационными рисками пост главы НБУ.

«Нужно взять на себя большую ответственность, которую ощутит каждый украинец через инфляцию и динамику обменного курса. И политик, который на это согласится, рискует поставить жирную точку в своей будущей политической карьере, попадая под шквал критики», - пояснил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. По его мнению, более логично назначить на этот пост опытного банкира, в настоящее время работающего в секторе и знающего толк в монетарной политике.

Скамейка запасных

Среди действующих украинских банкиров наиболее перспективными кандидатами на пост главы НБУ эксперты и участники рынка называют главу правления крупнейшего в Украине иностранного банка - «Райффайзен Банка Аваль» - Владимира Лавренчука, а также главу совета Независимой ассоциации банков Украины Романа Шпека.

Лавренчук не стал комментировать вопрос о том, получал ли он соответствующее предложение и готов ли его принять, но в период массовых публикаций в СМИ о предстоящей отставке Гонтаревой написал в соцсети речь в поддержку действующего руководства НБУ, называя ожидания политиков и общества относительно политики регулятора не консолидированными и противоречивыми.

«Политические силы, власть и общество должны прекратить популизм вокруг руководства Национального банка и обеспечить стабильность его работы. Изменение стратегии – это неопределенность для инвесторов и бизнеса, негативные ожидания будут вредить инвестициям и финансированию», - отметил банкир.

Бывший член совета Национального банка и экс-вице-премьер Украины по экономическим вопросам Роман Шпек в комментарии УНИАН также высказался в поддержку действующего руководства НБУ, и заявил, что на этот пост не претендует: «У меня хорошая работа, я ей доволен, новых предложений не искал и за вакансиями не слежу».

Банкир пояснил, что люди, которые ушли в бизнес из чиновничьих кабинетов, вряд ли согласятся опять вернуться на госслужбу, зная к тому же, что осенью на рынке ожидается очередное сезонное обострение. «Отсутствие надлежащих темпов реформ и напряжение в обществе не улучшают ситуацию на валютном рынке и в экономике в целом», - отметил Шпек.

Неожиданные лица и тени из прошлого

Президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров полагает, что до поступления в Украину очередного транша Международного валютного фонда кадровые перестановки в НБУ маловероятны. Помимо озвученных кандидатов, он считает возможными претендентами на пост главного банкира главу совета НБУ, экс-министра экономики Богдана Данилишина и действующего руководителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Константина Ворушилина. Последний, кстати, в ответ на запрос УНИАН такую вероятность не подтвердил.

Кроме того, эксперт допускает возможность назначения профи из «старой гвардии» экс-глав Национального банка - Виктора Ющенко или Владимира Стельмаха.

Помимо них, как отметил Прозоров, на эту должность могут претендовать и иностранцы, в том числе входящий в наблюдательный совет банка «Кредит Днепр» экс-глава МВФ Доминик Строс-Кан или сопредседатель стратегической группы советников при Кабинете министров, экс-глава Национального банка Польши Лешек Бальцерович.

Также эксперт допускает вариант, что обязанности главы НБУ будет исполнять нынешний первый замглавы Яков Смолий, если парламентские фракции и Администрация президента не найдут компромисс в отношении кандидатуры главного банкира.

В отличие от Прозорова, Устенко полагает, что назначение кого-то из «старой гвардии» маловероятно, потому что их время уже ушло, а в нынешних реалиях полученный ими опыт едва ли поможет. Также, по его мнению, маловероятно, что этот пост займет иностранец.

«Новый глава - это консенсус между парламентом, правительством и Администрацией президента. Главе государства предстоит получить одобрение кандидатуры у нашей сильно фрагментированной Верховной Рады, а это значит, что нужно искать какое-то компромиссное решение. Также успешность работы Национального банка зависит и от поддержки правительства, потому требуется и его негласное одобрение», - отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что новый глава НБУ должен будет продолжать тот курс, что и нынешнее руководство регулятора, как это оговаривается в меморандуме с МВФ. В таком случае, по его мнению, смена главного банкира, если она будет происходить в рамках принятых процедур, не повлияет на сотрудничество Украины с МВФ и другими партнерами.

«Рынок показывал какие-то сигналы тревоги в связи с неопределенностью дальнейшего руководства центробанка. Но сейчас эта тревожность утихла после заявления главы НБУ о том, что она продолжает работать и предупредит о своей отставке заранее. Рынок верит, что ситуация будет цивилизованной и контролируемой, а кардинального изменения политики не предвидится», - резюмировал Устенко.

Долгие проводы

Очевидно, что после масштабной очистки национального банковского сектора Национальный банк зашел в тупик. Для масштабного роста кредитования украинской экономики, а также для возмещения миллиардных расходов государства в ходе банковской чистки, остро нужны реформы судебной и правоохранительной систем. Но такие шаги не возможны без поддержки президента и Верховной Рады, которой, видимо, нет. Это наглядно продемонстрировал очередной финансовый день в парламенте, в ходе которого депутаты приняли всего один закон из списка проектов, и то в первом чтении.

Авторы последних публикаций о скорой отставке главы НБУ, ссылаясь на источники в Администрации президента, намекают на политические торги вокруг этой должности. И в наших реалиях это похоже на правду, тем более, что не за горами – очередные парламентские выборы.

Но стоит помнить, что политические договорняки иногда приводят во властные кабинеты недопрофессионалов, от которых больше вреда, чем пользы. Они оставляют за собой разруху и провоцируют новые революции. А нашей стране нужен сильный и независимый регулятор в банковском секторе, чтобы международные партнеры и инвесторы через этот сектор накачали экономику Украины кредитами и инвестициями, следом за которыми придут рабочие места и повышенные зарплаты.

Хотелось бы верить, что наделенные властью чиновники при выборе нового главы Нацбанка будут руководствоваться принципами компетентности и профессионализма, а не исключительно личной преданности. Иначе все это – банкротства десятков банков и трехкратная девальвация гривны – станет не только недавним кошмарным прошлым, но и неотвратимым будущим.

Ольга Гордиенко (УНИАН)