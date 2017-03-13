В ближайшие три года Украине предстоит выплатить кредиторам более $12 миллиардов

Сотрудничество с Международным валютным фондом на сегодняшний день является гарантией того, что следующие три года Украина переживет выплаты по государственному долгу без лишнего стресса для валютного рынка и финансовой стабильности в целом.

Об этом говорится в комментарии заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия, переданном УНИАН.

Читайте такжеМВФ подтвердил дату заседания Совета директоров по Украине

"Чем больше будут международные резервы, тем проще Украине будет пережить предстоящие выплаты по государственному долгу в 2017-2019 годах. Сейчас, в условиях ограниченного доступа Украины к международным рынкам долгового капитала и умеренных возможностей для пополнения резервов на внутреннем рынке, финансирование МВФ является наиболее надежным, доступным и дешевым источником пополнения резервов в крупных объемах", - пояснил Чурий.

Комментируя публикации в ряде СМИ о дефолте со ссылкой на его слова, Чурий пояснил, что описывал крайний пессимистический сценарий в случае полного прекращения сотрудничества с МВФ.

По его словам, в ближайшие 3 года Украине предстоит выплатить в счет погашения и обслуживания госдолга до 12,5 миллиарда долларов США. В том числе в 2017 году остается выплатить около 2,2 миллиарда долларов, в 2018 - 4,1 миллиарда долларов, в 2019 - 6,1 миллиарда долларов.

При этом Чурий напомнил, что объем международных резервов на начало марта составил 15 миллиардов долларов, что покрывает объем предстоящих выплат.

"Однако в случае негативного разворачивания событий, НБУ может быть вынужден также использовать резервы для сглаживания дисбалансов на валютном рынке. Именно на такие случаи желательно, чтобы объем резервов заметно превышал объем выплат по госдолгу", - резюмировал Чурий.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 миллиарда долларов в сентябре 2016 года после более чем годового перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов и рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 миллиарда долларов до конца 2016 года.

Украина выполнила ключевые условия для получения четвертого транша, включая принятие сбалансированного госбюджета на 2017 год и национализацию крупнейшего в стране банка "ПриватБанк", однако заседание Совета директоров по украинскому вопросу все время откладывалось.

В начале марта Украина и МВФ согласовали обновленный Меморандум о сотрудничестве, ключевыми рекомендациями в котором, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, будут проведение пенсионной реформы и введение оборота земель. Заседание Совета директоров МВФ по украинскому вопросу состоится 20 марта.