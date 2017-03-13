В Кабмине сообщили, когда Украина и Израиль договорятся о подписании соглашения о ЗСТ

Украина и Израиль намерены до конца года выйти на подписание Соглашения о зоне свободной торговли. Как сообщили в пресс-службе правительства, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе телефонного разговора премьер-министра Украины Владимир Гройсмана с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Премьер-министры договорились завершить до конца 2017 года переговорный процесс по подписанию Соглашения о свободной торговле", - сообщили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, Украина рассматривает Израиль как перспективного торгового и инвестиционного партнера в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, промышленность, ІТ, туризм и других.

По данным Минэкономразвития, основными статьями украинского экспорта в Государство Израиль являются зерновые культуры – 44,1%, черные металлы – 26,4%, продукция пищевой промышленности – 9,8%. Основные статьи импорта из Израиля в Украину – продукция нефтехимии (41,4%), химическая продукция (17,4%), пластмассы и полимерные материалы (7,1%).

В начале марта Украина завершила пятый раунд переговоров о создании зоны свободной торговли с Израилем, в рамках которого был достигнут большой прогресс.