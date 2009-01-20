Межбанк: доллар - 8,0150/8,1750 грн.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,0150/8,1750.

Как сообщили УНИАН в финансовой компании “ИнтерБизнесКонсалтинг”, цены на российскую валюту упали – 0,2370/0,2450, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,3755/10,5825. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали - 1,2948/50 (понедельник - 1,3296/98).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией на ТОМ’е по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9800 грн./долл.