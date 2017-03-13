Гривня закрыла межбанк на уровне 26,94 за доллар

В понедельник, 13 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,90/26,94 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6861/28,7234 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4539/0,4549 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8946 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 416 сделок на сумму 247,68 миллиона долларов.