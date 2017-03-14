Вкладчикам банка "Юнисон" начали новый этап выплат

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 13 марта начал новый этап выплат вкладчикам неплатежеспособного банка "Юнисон", в ходе которого будут проводиться выплаты средств по договорам, срок действия которых закончился до 10 марта 2017 года включительно, а также продолжатся выплаты по текущим и карточным счетам и вкладам, срок действия которых закончился раньше.

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Как сообщается на сайте фонда, вкладчики могут получить возмещение через отделения самого банка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк принял решение об отнесении банка "Юнисон" к категории неплатежеспособных 28 апреля 2016 года из-за непрозрачности структуры собственности.

По информации НБУ, руководители банка "Юнисон" с середины 2015 года утверждали, что провели его выкуп у предыдущего владельца, однако регулятор не согласовал их как владельцев существенного участия по причине несоответствия финансового состояния требованиям законодательства в части подтверждения источников происхождения средств.

Акционеры банка "Юнисон" 5 мая 2016 года подали два иска в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить решения НБУ о признании банка проблемным и неплатежеспособным, решение Фонда гарантирования о введении в банк временной администрации, а также решение НБУ о запрете акционерам банка "Юнисон" на приобретение существенного участия.