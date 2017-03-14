Решения арбитража в Гааге по украинским активам в Крыму являются обязательными для России - юрист

Решения международного арбитража в Гааге от 24 февраля относительно защиты украинских активов в аннексированном Крыму в деле аэропорта "Бельбек" и Игоря Коломойского против Российской Федерации, а также в деле "ПриватБанка" и финансовой компании "Финилон" против РФ, являются обязательными для России.

Такое мнение УНИАН высказал юрист компании "Ильяшев и Партнеры" Андрей Бычков, комментируя соответствующие решения, с оговоркой, что они не были опубликованы, поэтому комментарий основан на информации, которая имеется в общем доступе.

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"Россия уже не сможет уклониться от применения данного механизма разрешения споров по отношению к искам, предъявляемым в рамках этих двух арбитражных процессов", - пояснил Бычков.

Он предполагает, что следующей стадией может быть рассмотрение споров по существу. "При этом рассмотрение спора будет продолжаться независимо от позиции РФ касательно юрисдикции трибунала. Даже если и в дальнейшем Россия не будет признавать полномочия трибунала рассматривать данные требования, решения трибунала все равно будут для нее обязательными", - подчеркнул юрист.

При этом он отметил, что РФ может попытаться обжаловать промежуточные решения трибунала от 24 февраля в порядке апелляции, однако перспективы такого обжалования представляются весьма сомнительными.

"Таким образом, истцы успешно преодолели очень важный этап в арбитражном разбирательстве, сумев доказать, что Россия обязана нести ответственность перед украинскими инвесторами за свои действия в Крыму, и установив порядок привлечения ее к ответственности", - сказал Бычков.

По его словам, эти решения являются позитивным сигналом для других истцов в аналогичных делах против Российской Федерации, однако не являются источником права, и другие арбитры будут принимать решения в рамках каждого отдельного арбитражного процесса.

"Какие решения будут вынесены в других аналогичных делах, покажет время. Однако учитывая уже имеющуюся положительную практику международного арбитража, есть все основания надеяться на аналогичные решения и в других подобных делах", - резюмировал юрист.

Как сообщал УНИАН, международный арбитраж в Гааге 24 февраля постановил, что Россия обязана по двухстороннему инвестиционному договору защищать украинских инвесторов в аннексированном Крыму.

В частности, судьи признали принцип, что Россия может нести ответственность согласно двухстороннему инвестиционному договору между Украиной и РФ за нарушение прав инвесторов в Крыму в период после подписания Россией нормативных актов, которыми она включила эту спорную территорию в состав Федерации.

Арбитраж впервые распространяет действие подобного договора на подобные обстоятельства. Иски касаются банковских инвестиций, а также инвестиций в аэропорт, в то время как Россия оспаривает юрисдикцию и не является на заседания арбитража.

Речь идет о делах от 2015 года: Игорь Коломойский и аэропорт "Бельбек" против РФ, а также "ПриватБанк" и "Финилон" против РФ.