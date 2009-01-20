Межбанк к 12.00: котировки падают

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0150/8,1750, к 11:00 цены упали 7,9500/8,1000, а к 12:00 сконцентрировались в диапазоне 7,9500/8,0000.

Как сообщает финансовая компания “ИнтерБизнесКонсалтинг”, рублевый рынок открылся котировками 0,2370/0,2450, а к 12:00 цены снизились 0,2360/0,2400. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 33,2199 (+0,9199).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2948/50, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками 10,3755/10,5825, к 11:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз 10,3130/10,5135, и к 12:00 составили 10,3010/10,3720.