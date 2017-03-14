Рада ратифицировала Соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой

Верховная Рада ратифицировала соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и Канадой, которое откроет для отечественных производителей свободный доступ к 98% канадского рынка.

За соответствующее решение проголосовало 272 народных депутата при 226 минимально необходимых.

"Соглашение о свободной торговле с Канадой - это первый документ после Соглашения об ассоциации с ЕС, который охватывает настолько большой рынок. Соглашение о свободной торговле открывает возможности для украинского бизнеса. Соглашение также позволит продолжить переориентацию украинских предприятий на все рынки, кроме российского", - сказал первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя законопроект.

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В свою очередь, глава комитета Рады по иностранным делам Анна Гопко подчеркнула, что соглашение не только откроет доступ к большому рынку, но и создаст новые инвестиционные возможности.

"Канада - мощный рынок, который импортирует на 420 миллиардов долларов в год. Это новый стимул для развития бизнеса и инвестиций", - подчеркнула Гопко.

Позднее в Министерстве экономического развития и торговли Украины сообщили, что соглашение вступит в силу после прохождения третьего чтения в Сенате Канады, а также подписания президентом Украины и генерал-губернатором Канады.

Как сообщал УНИАН, верхняя палата парламента Канады – Сенат - 9 марта ратифицировала подписанное в июле 2016 года Соглашение о зоне свободной торговли с Украиной.

Соглашение позволяет одномоментно снять до 98% торговых ограничений и таможенных пошлин во взаимной торговле между двумя странами. В данный момент текст соглашения фокусируется на товарном экспорте и импорте, однако уже через два года стороны смогут пересмотреть условия торговли и внести в перечень услуги, а также механизмы защиты инвестиций.

Кроме того, сразу после ратификации и вступления соглашения в силу украинские товаропроизводители смогут экспортировать в Канаду все промышленные товары, кроме легковых автомобилей, которые попадают под специальные условия либерализации, а также широкий спектр сельскохозяйственной продукции, кроме мяса птицы, молочной продукции, яиц, сыров и сахара, которые также ограничиваются тарифными квотами.

В 2016 году товарооборот между Украиной и Канадой составил 246 миллионов долларов, из которых 29 миллионов долларов составил украинский экспорт. В то же время, канадский экспорт в Украину в прошлом году составил 217 миллионов долларов.

По оценкам Минэкономразвития, Украина после вступления в силу соглашения о свободной торговле с Канадой сможет наращивать свой экспорт в эту страну на 0,6 миллиона долларов ежегодно, а также в среднесрочной перспективе рассчитывать на дополнительные инвестиции.