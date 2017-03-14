Многие пункты меморандума с МВФ обсуждаются с 2008 года - министр финансов

Многие пункты меморандума с ключевым кредитором Украины - Международным валютным фондом, обновленный вариант которого будет подписан и обнародован после заседания Совета директоров Фонда 20 марта, обсуждаются с 2008 года, сообщил в эфире телеканала ICTV министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Все, что мы обсуждаем, уже было в программах 2008-го, 2009-го годов. Но проблема тогда была в том, что тогда брали большие деньги, а системных изменений не было, потому что прекращали сотрудничество. Экономика не менялась. Не происходило ничего. И потому сейчас такие зарплаты, такие пенсии. Самое плохое, что можно делать - брать кредиты и ничего не делать", - отметил министр.

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Он напомнил, что 20 марта состоится заседание Совета директоров МВФ, на котором будет рассматриваться вопрос выделения нашей стране четвертого программного транша кредита. "Это положительная новость, потому что никогда Украина не получала 4 транша в одной программе. Часто было так: о чем-то договаривались, а потом украинская сторона не выполняла обязательств. То, что мы получаем четвертый транш, означает, что Украина и МВФ держат обещания и мы двигаемся в направлении реформ. Сам факт доверия МВФ - это положительный сигнал о том, что делает правительство. Это сигнал для инвесторов", - подчеркнул Данилюк.

Он также отметил, что один из пунктов меморандума - продолжение реформ, которые ранее планировались. "Например, речь идет о создании справедливой пенсионной системы. Следующее направление -антикоррупционная политика. До конца этого года предполагается создание антикоррупционного суда. И этим мы будем заниматься, - сказал Данилюк. - Что планируется с земельной реформой? Мы действительно планируем запустить земельную реформу в этом году. Для чего? Чтобы аграрный сектор получил импульс развития, чтобы можно было привлекать инвестиции. Чтобы люди получили право распоряжаться своей землей. Очень важно сейчас нормировать законодательно, как будет работать рынок земли. Как это произойдет - мы будем обсуждать".

Кроме того, в меморандуме, по словам Данилюка, будет пункт по приватизации, по реформе Государственной фискальной службы и по созданию Службы финансовых расследований. "Сейчас время, когда нужно делать акцент на этом", - сказал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 миллиарда долларов в сентябре 2016 года - после более чем годового перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов. До конца 2016 года Украина рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 миллиард долларов и выполнила для этого ключевые условия, а именно - приняла госбюджет на 2017 год и провела национализацию крупнейшего в стране банка "ПриватБанк". Вместе с тем заседание Совета директоров по украинскому вопросу и выделение денег все время откладывалось.

В начале марта Украина и МВФ согласовали обновленный Меморандум о сотрудничестве. Как отмечал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ключевыми рекомендациями Международного валютного фонда к Украине будут проведение пенсионной реформы и введение оборота земель. Причем, в рамках пенсионной реформы Украина не брала на себя обязательств повышать пенсионный возраст. Кроме того, меморандум не содержит широко обсуждавшихся обязательств властей нашей страны, предусматривающих замораживание минимальной зарплаты сроком на три года и запрет на работу для пенсионеров.