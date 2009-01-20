Шлапак: Украина не полностью выполнила требование МВФ

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК заявляет, что Украина не в полном объеме выполнила требование МВФ, взятое при заключении договора о кредите 16,4 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ШЛАПАК сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Если брать букву Меморандума с МВФ, то не выполнила», - сказал он. При этом он уточнил, что Украина не приняла сбалансированный госбюджет на 2009 год.

Однако, по словам А. ШЛАПАКА, Украина сегодня имеет новые отношения с МВФ, которые будут учитывать экономические реалии. «Поэтому мы должны предоставить свои пояснения, почему были приняты такие решения, и будут проведены соответствующие переговоры», - добавил он.

Напомним, в ближайшее время в Украину ожидается приезд миссии МВФ с целью мониторинга условий выполнения кредитного соглашения. По результатам мониторинга, совет директоров МВФ примет решение о выделении второго транша кредита.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября 2008 года совет директоров МВФ одобрил выделение кредита Украине в размере 16,4 млрд. долл.