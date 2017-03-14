Рада ратифицировала соглашение об избежании двойного налогообложения с Люксембургом

Верховная Рада Украины приняла Закон о ратификации Конвенции между правительством Украины и правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонений от уплаты налогов на доходы и капитал.

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За соответствующее решение проголосовали 236 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект в Раде министр финансов Александр Данилюк отметил, что ратификация соглашения позволит стимулировать двустороннее сотрудничество между странами, избежать двойного налогообложения субъектов хозяйственной деятельности стран, избежать уклонения от уплаты налогов.

«Необходимость конвенции объясняется тем, что доходы, которые возникают в экономических отношений между резидентами Украины и Люксембурга, подлежат налогообложению в двойной юрисдикции. Во-первых, в государстве, в котором получатель доходов является резидентом, и, во-вторых, в той стране, где осуществляет деятельность»,- отметил Данилюк.

Как сообщал УНИАН, Украина и Люксембург 30 сентября 2016 года подписали соглашение об избежании двойного налогообложения между странами. Документ подписали министр финансов Александр Данилюк и посол Люксембурга в Украине Мишель Праншер-Томассини.