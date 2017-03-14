Розенко: в Кабмине еще нет окончательного варианта пенсионной реформы

Министр социальной политики Павел Розенко заявил, что Кабинет министров еще не наработал модель пенсионной реформы, но по его мнению, в ней обязательно будет присутствовать введение накопительной системы, передает LB.ua.

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"На сегодняшний день окончательного варианта пенсионной реформы в Кабинете министров еще нет, еще идет диалог, идут очень серьезные дискуссии, работа со специалистами. Но я никогда не поддержу пенсионную реформу без введения полноценного второго и третьего уровня пенсионного страхования. Всё! Хватит популизма, хватит заигрывания неизвестно с кем. Украинцы имеют право на достойную пенсию, а ее может обеспечить только трехуровневая пенсионная система", - заявил Розенко.

Министр считает, что Украина опоздала с введением трехуровневой пенсионной системой по формуле 60%-30%-10% (солидарная система, накопительная система, негосударственное пенсионное страхование) по меньшей мере на 15 лет.

"Пятнадцать лет наши чиновники говорили: не время, не сформировались условия, фондового рынка нет, куда нам это вкладывать, нет возможности и т.д. и т.п. Пятнадцать лет мы слышим одно и то же, хотя все прекрасно понимают, что не заработает нормальной фондовый рынок, пока нет ресурса. Не заработают негосударственные пенсионные фонды, пока нет обязательной накопительной пенсионной систем", - заявил Розенко.

Как сообщал УНИАН, правительственный вариант пенсионной реформы должны представить на широкое общественное обсуждение.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что в обновленном Меморандуме с МВФ по программе сотрудничества нет обсуждаемой нормы о повышении пенсионного возраста.

В начале марта Украина согласовала Меморандум с МВФ. И, как ожидается, заседание Совета директоров состоится во второй половине марта.