Минфин допускает снятие госгарантий по вкладам в госбанках, но лишь в долгосрочной перспективе - Данилюк

Министерство финансов допускает, что в долгосрочной перспективе в Украине может быть упразднена норма об обязательном гарантировании государством вкладов в государственных банках, поскольку деятельность государственных банков и так ведется под пристальным контролем государства. Об этом в эфире телеканала ICTV сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

Однако, как подчеркнул министр, такое решение пока не ко времени, и будет обсуждаться в долгосрочной перспективе.

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"Введение гарантий для меня как для финансиста - это верх популизма. По сути, такие гарантии (по вкладам в госбанках - УНИАН) - это гарантии на гарантии. Но вся деятельность госбанка гарантируется государством, - отметил министр. - Почему нужно снять гарантии? Потому что, у нас нет стремления держать весь банковский сектор в государственных руках. Наша задача - развить конкуренцию на рынке банковских услуг. Чтобы вы, вкладчики, получали доходы по депозитам, а бизнес получал кредиты под небольшие проценты. Поэтому через какое-то время это (гарантии - УНИАН) будет снято, но сейчас это не ко времени".

Справка УНИАН. На текущий момент государство оперирует 4 банками - "Ощадбанком", "Укрэксимбанком", "Укргазбанком" и "ПриватБанком". Однако они составляют примерно половину банковского рынка страны и на них распространяется норма об обязательном гарантировании вкладов. Сейчас Минфин и Нацбанк разрабатывают обновленную стратегию работы и развития государственных банков с возможностью четкого профилирования их деятельности и дальнейшей частичной или полной продажи.