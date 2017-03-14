Глава "ПриватБанка" Шлапак уверяет, что ему не предлагали возглавить НБУ

Глава правления национализированного «ПриватБанка», бывший министр финансов Украины Александр Шлапак не получал предложение занять пост главы Национального банка Украины, как это утверждают источники на финансовом рынке.

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«Нет, мне не поступало», - сказал Шлапак, отвечая на вопрос, получал ли он соответствующее предложение.

При этом банкир отметил, что есть масса людей в государстве, которые могут возглавить Национальный банк. «Я уверен, что в государстве есть много достойных кандидатов», - добавил Шлапак.

Как сообщал УНИАН, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в начале марта подтвердила слухи о своей возможной отставке, при этом обещая официально предупредить об этом за месяц.

Верховная Рада 19 июня 2014 года поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Национального банка и о назначении на этот пост Валерии Гонтаревой.

Согласно Конституции, глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента Украины сроком на 7 лет.