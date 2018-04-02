Тучи над банками встали...

В последнее время в связи с экономическим кризисом в Украине все чаще слышны словесные вариации на тему «деньги любят тишину». Высокопоставленные чиновники, политики и бизнесмены призывают друг друга не давать в теле- и радиоэфирах удручающих финансовых и экономических оценок сегодняшних реалий или прогнозов на будущее, поскольку такие заявления могут создать панику у населения и стать катализатором процессов девальвации гривни, недоверия к банкам, инфляции и т.д.

Происходящее - весьма банальные вещи, особенно понятные людям с экономическим образованием. Поэтому, чем выше должность чиновника, озвучивающего негативные экономические факторы и предсказания, тем большую панику среди рядовых соотечественников вызывают его слова.

Заявления и реакция

В этой связи стоит вспомнить заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО на предновогодней «Свободе слова» телеканала «Интер». «Из банковской системы за пятьдесят последних дней ушло пятьдесят миллиардов гривень. Пятьдесят миллиардов! Чтобы представить, что это за величина, - вклады населения в банковской системе в гривне составляют сто семь миллиардов. Сто семь миллиардов! Ушло от нас пятьдесят миллиардов… Другими словами, почти десять миллиардов долларов вышло с банковской системы!», - сказал он.

Вполне логично, что данная информация от Президента должна была как обухом по голове «ударить» украинцев, кто хранит свои сбережения в отечественных банках. Ведь, если первое лицо государства (к тому же, Виктор ЮЩЕНКО не понаслышке знаком с банковской системой) говорит о таких угрожающих финансовых фактах, следовательно, ситуация в банковском секторе Украины и правда взрывоопасная.

Банковская система с учетом всех «вакханалий» переживает далеко не лучшие времена. Насколько снизилось доверие населения к банкам можно судить по результатам социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» и фирмой «Юкрейниан социолоджи сервис» в период с 17 по 28 декабря п.г. Выяснилось, что 67,6% украинцев не доверяют банкам, а преимущественно доверяют - 16%. Вывод сделать не трудно – для финучреждений настали плохие времена.

НБУ и действительность

Заставляет задуматься и усердная «маскировка» Нацбанком, что идет в разрез с откровенными заявлениями Президента, правды о действительных масштабах оттока банковских вкладов. Хотя, эффект от этого может быть прямо противоположным (коль скоро и НБУ начал «хитрить» – значит, дела совсем плохи…).

Например, в ежемесячном отчете Нацбанка «Основные тенденции кредитно-денежного рынка в ноябре 2008 года», размещенном на официальном сайте ведомства, сообщается, что общий объем депозитов в ноябре увеличился на 2,4% - до 338,9 млрд. грн. В соответствующем отчете за декабрь всё выглядит также весьма благополучно - общий объем депозитов вырос на 5,6% (с начала года – на 27,7%) – до 357,8 млрд. грн. (депозиты физических лиц выросли на 4,3% – до 215,6 млрд. грн., депозиты юридических лиц увеличились на 7,6% – до 142,3 млрд. грн.).

Казалось бы, полное противоречие с данными Президента. Однако секрет кроется в том, что объем депозитов растет за счет курсовой переоценки вкладов в иностранной валюте при переводе их в гривневый эквивалент. На самом же деле, объемы депозитов населения как в свободно-конвертируемой валюте, так и в гривне, за последние три месяца резко сократились.

Так, в декабре банковские вклады физических лиц в СКВ (в долларовом эквиваленте) снизились на 410,7 млн. долл. В ноябре наблюдалось небольшое увеличение таких депозитов - на 196,6 млн. долл., но в октябре их отток составлял 1 780,1 млн. долл. Всего за три последних месяца объем депозитов физлиц в СКВ уменьшился на 1 994,2 млн. долл.

Ситуация с гривневыми депозитами населения была за указанный период еще хуже. По данным НБУ, объем таких депозитов сократился в октябре прошлого года на 12 396,8 млн. грн., в ноябре депозиты снизились еще на 4 579,3 млн. грн., а в декабре уменьшение составило еще 1 791,6 млн. грн. Таким образом, за три последние месяцы 2008 года украинцы изъяли из банков почти 19 млрд. грн. гривневых депозитов, и на 1 января 2009 года их осталось 107 965 млн. грн.

Рейтинг-контроль

Как видим, украинцы довольно быстро отреагировали на ситуацию и ускоренными темпами бросились снимать деньги с вкладов, причем как в гривне, так и иностранной валюте. Означает же это только одно - недоверие соотечественников банковской системе в целом.

Эксперты экономического сектора не могут не учитывать в своих прогнозах негативные ожидания населения и невеселую банковскую статистику. Очень тревожный сигнал прозвучал в этом плане от агентства Bloomberg.

Его заключение - финансовое состояние Украины ухудшается даже с учетом предоставленного Международным валютным фондом (МВФ) кредита в размере 16,5 млрд долл. в связи с газовыми договоренностями с Россией. А цены на сталь, являющуюся основным экспортным товаром Украины, продолжают снижаться. Доходность же облигаций Украины - как государственных, так и корпоративных, общий объем которых составляет 105 млрд. долл. - является наиболее высокой среди стран, имеющих долговые обязательства, номинированные в долларах, за исключением Эквадора, который объявил о дефолте в декабре 2008 года.

Курс гривни к доллару США опустился на 40% за последние 12 месяцев, отмечают аналитики Bloomberg. При этом украинский фондовый индекс рухнул за год на 85%, что стало самым значительным падением после исландского индикатора. Спред между процентными ставками долговых обязательств Украины и US Treasuries вырос за последние четыре месяца втрое - до 23 процентных пунктов. Доходность украинских бондов в настоящее время на 11,5 процентного пункта выше, чем процентная ставка облигаций Аргентины, которая в 2001 году объявила о дефолте и по-прежнему должна выплатить компенсацию держателям обесценившихся бумаг, свидетельствуют данные JPMorgan Chase & Co.

«Ситуация на рынке говорит о том, что существует высокая вероятность дефолта по долговым обязательствам Украины, - заявил глава подразделения рынков emerging markets в La Francaise des Placements в Париже Том ФАЛЛОН. - Преимуществом для республики является поддержка МВФ, однако это не гарантия того, что Украина не объявит о дефолте».

Очень мрачные ожидания наблюдаются сейчас и у самих украинских банкиров. «Большую часть кредитов сегодня уже невозможно обслуживать. Это начало системного кризиса, после которого останется 15-16 банков. Нужно честно признать, что это - дефолт. Думаю, он будет объявлен в мае», - такое мнение неназванного руководителя банка приводит, в частности, издание «Экономические известия».

Прогнозы как зарубежных, так и отечественных экспертов совсем не утешительные. Банковская система действительно нуждается в «реанимации». Ее смогут поднять не только действенные меры НБУ, который, между тем, в последнее время занимается «поставкой» банкам двусмысленных директив только ему одному понятных, но и консолидация политической элиты. Ведь не за горами тот день, когда они вспомнят свои прямые обязательства – все для народа и все во благо его. Хочется верить!?

Михаил МАРКЕЛОВ (УНИАН)